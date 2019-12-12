Минчанин обворовал соседа друга, а награбленное продал своему соседу

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В милицию Минска обратился 62-летний житель столицы. Мужчина рассказал, что неизвестный украл у него из дома куртку и кий, а из личного авто пропали домкрат и шлифмашинка. Проинформировали в ГУВД Мингорисполкома 12 декабря.

Правоохранители начали искать похищенное имущество и вышли на след возможного преступника.

– Выяснилось, что в день ограблений в дом потерпевшего, в соседнюю квартиру многоэтажки приходил 39-летний ранее судимый минчанин. Уходя от товарища мужчина заметил, что у его соседа не заперта входная дверь. Он заглянул внутрь и схватил первое попавшееся: куртку и кий. В кармане куртки находились ключи от авто, брелок-сигнализация открыл одну из иномарок во дворе, – прокомментировали в пресс-службе.

Безработный вор-рецидивист сознался в краже и рассказал, что украденное из машины имущество он продал за 15 рублей своему соседу, а куртку – носил сам.