Россельхознадзор попросил Беларусь прекратить поставки продуктов из норвежской рыбы

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Просьба о том, чтобы не допускать поставки в РФ продуктов питания, изготовленных из норвежского сырья, поступила в Минсельхозпрод Беларуси. Принимая во внимание, что обнаружение запрещенных веществ напрямую связано с наличием их в сырье, Россельхознадзор в конце октября уведомил ветеринарную службу Норвегии (Mattelsynet) о целесообразности проведения инспекции норвежских предприятий по производству продукции аквакультуры (лосось, форель). Однако норвежское ведомство, сославшись на плотный график, сообщило, что не сможет принять делегацию Россельхознадзора, - сообщает российское ведомство, пишет «Интерфакс-Запад».

По информации информагентства, с 1 января по 15 ноября в Беларусь было ввезено 10,2 тысячи тонн рыбной продукции из Норвегии, но для исследования было отобрано всего 17 проб. При этом значительная ее часть, изготовленная из норвежского сырья, была отправлена в Россию. Поставки рыбы из Норвегии в РФ находятся под эмбарго, которое действует с августа 2014 года. До этого Норвегия была одним из крупнейших поставщиков рыбы на российский рынок.