В Гродно в многоэтажке загорелась лифтовая шахта: пожарные спасли 11 человек

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ЧП произошло на улице Суворова днем 12 декабря. Очаг возгорания обнаружили в лифтовой шахте первого подъезда. Для спасения супружеской пары и их годовалого ребенка спасатели воспользовались автолестницей. Жильцам надели маски для защиты органов дыхания. Еще 8 человек, включая двоих детей, пожарные эвакуировали по незадымляемой лестнице. Медики осмотрели людей, к счастью, госпитализация не потребовалась.

Бойцы МЧС предотвратили распространение огня на жилые помещения. Но из-за пожара уничтожена лифтовая кабина, повреждена шахта, закопчены стены. Причина возгорания устанавливается, сообщает belta.by.