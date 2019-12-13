2019-12-13T10:39:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно в многоэтажке загорелась лифтовая шахта: пожарные спасли 11 человек

Плотное облако дыма в 14-этажном доме вовремя заметил прохожий и позвонил спасателям
Эвика ОТТО
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В Гродно в многоэтажке загорелась лифтовая шахта: пожарные спасли 11 человек. Фото: Гродненское областное управление МЧСВ Гродно в многоэтажке загорелась лифтовая шахта: пожарные спасли 11 человек. Фото: Гродненское областное управление МЧС
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ЧП произошло на улице Суворова днем 12 декабря. Очаг возгорания обнаружили в лифтовой шахте первого подъезда. Для спасения супружеской пары и их годовалого ребенка спасатели воспользовались автолестницей. Жильцам надели маски для защиты органов дыхания. Еще 8 человек, включая двоих детей, пожарные эвакуировали по незадымляемой лестнице. Медики осмотрели людей, к счастью, госпитализация не потребовалась.

Бойцы МЧС предотвратили распространение огня на жилые помещения. Но из-за пожара уничтожена лифтовая кабина, повреждена шахта, закопчены стены. Причина возгорания устанавливается, сообщает belta.by.

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