2019-12-13T10:54:46+03:00
Политика
КП Беларусь

Forbes назвал имя самой влиятельной женщины мира 2019 года

В девятый раз первую строчку рейтинга заняла канцлер Германии Ангела Меркель
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Ангела Меркель возглавила топ-100 самых влиятельных женщин мира 2019 по версии Forbes. Фото: REUTERSАнгела Меркель возглавила топ-100 самых влиятельных женщин мира 2019 по версии Forbes. Фото: REUTERS
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Ангела Меркель возглавила топ-100 самых влиятельных женщин мира 2019 по версии Forbes.

Вторую строчку заняла глава МВФ Кристин Лагард, на третьей - спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. На четвертом месте - первая женщина, занявшая пост председателя Еврокомиссии, - Урсула фон дер Ляйен.

Знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри оказалась на 20-м месте, а британская королева Елизавета II только на 40-м. Дочь Дональда Трампа Иванка отстает от королевы на две позиции - она на 42-м месте.

Шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг заняла 100-е место, передает belta.by.

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