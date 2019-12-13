2019-12-13T12:13:09+03:00
Общество
КП Беларусь

В Москву из Минска за 6 часов: новый поезд хотят запустить до конца 2020 года

БЖД и РЖД планируют ввести скоростной поезд между двумя столицами
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В Москву из Минска за 6 часов: новый поезд хотят запустить до конца 2020 года.В Москву из Минска за 6 часов: новый поезд хотят запустить до конца 2020 года.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В настоящий момент идет работа над этим проектом.

- Стоит задача, чтобы днем за шесть часов в комфортабельных условиях пассажиры могли совершить поездку между столицами двух государств, - рассказал начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, сообщает belta.by. Проект планируется реализовать до конца 2020 года.

График на 2019/2020 годы предусматривает курсирование 22 пар поездов формирования БЖД в сообщении с РЖД. В международных перевозках Белорусской железной дороги около 69% объема приходится на Россию. За 11 месяцев 2019 года в двустороннем сообщении перевезено почти 2 млн пассажиров, что составило 100,7% к аналогичному периоду 2018 года. Основной пассажиропоток в сообщении с Россией - в направлении Москвы (более 61%) и Санкт-Петербурга (более 20%).

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