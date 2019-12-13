На пожаре в Кричеве погибла 59-летняя женщина. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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- 12 декабря в 21.13 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Кричеве. Хозяйку дома, женщину 1960 года рождения, спасти не удалось, - сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

В результате пожара в доме повреждены пол, имущество в одной из комнат, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается, сообщает belta.by.