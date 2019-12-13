2019-12-13T14:08:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Роман Короткевича стал самой популярной книгой Беларуси в 2019 году

«Каласы пад сярпом тваім» заняли первое место среди произведений белорусских авторов
Эвика ОТТО
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«Каласы пад сярпом тваім» заняли первое место среди произведений белорусских авторов.«Каласы пад сярпом тваім» заняли первое место среди произведений белорусских авторов.Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ
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Об этом сообщил заместитель министра информации Беларуси Игорь Бузовский на торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов года в книгоиздательской сфере. Торжество прошло в Национальной библиотеке Беларуси 13 декабря.

Как оказалось, в Мининформ промониторили, какая книга пользовалась наибольшей популярностью у белорусов в 2019 году. Исследования проводились по данным стационарных и интернет-магазинов Беларуси. Среди лидеров были произведения Виктора Мартиновича, Андруся Горвата, Николая Чергинца. Однако самой покупаемой книгой оказался исторический роман Владимира Короткевича «Каласы пад сярпом тваім». Первый раз он был опубликован в журнале «Полымя» в 1965 году. К слову, в следующем году Беларусь отметил 90-летие со дня рождения одного из самых влиятельных белорусских писателей XX века.

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