В Витебске при попытке кражи кошелька задержали вора-рецидивиста с пятнадцатью судимостями

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47-летнего жителя Витебска задержали правоохранители областного центра при попытке кражи кошелька. Как рассказали в УВД Витебского облисполкома, в качестве поля для своего криминального промысла злоумышленник выбрал медицинское учреждение. Придя в поликлинику, он некоторое время бродил по этажам и присматривался.

Дождавшись, пока из одного из кабинетов выйдет медсестра, он проник в него, начал обыскивать шкаф и личные вещи. Найдя в сумке женщины кошелек, грабитель взял его и поспешил ретироваться. Вернувшаяся на рабочее место медсестра сразу обнаружила пропажу. По горячим следам нашли коллегу – свидетельницу, которая описала подозреваемого. Мужчину, при котором оказался похищенный кошелек, смогли оперативно задержать на выходе из поликлиники. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что 47-летний грабитель уже имеет 15 судимостей. В отношении него возбуждено очередное уголовное дело.