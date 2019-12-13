2019-12-13T16:49:22+03:00
Политика
КП Беларусь

«Никто не будет обижать людей». Лукашенко рассказал, что будет с зарплатой бюджетников в 2020 году

Новая система выплаты заработной платы бюджетникам не уменьшит их доходы. Об этом заявил президент Беларуси
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Новая система выплаты заработной платы бюджетникам не уменьшит их доходы. Об этом заявил президент Беларуси. Фото: БелТАНовая система выплаты заработной платы бюджетникам не уменьшит их доходы. Об этом заявил президент Беларуси. Фото: БелТА
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- В канун президентских выборов разве может действующий президент себе позволить уменьшать заработную плату для тех, на кого он в основном опирается? Это преподаватели, учителя, врачи - бюджетники, - заявил Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями медуниверситетов. - Условие главное: ни в коем случае реформирование, модернизация системы выплаты заработной платы бюджетникам не должны уменьшить эту зарплату.

Президент привел расчеты: заработная плата врача общей практики сегодня составляет от 950 до 1470 рублей. При этом Лукашенко обратил внимание, что в следующем году зарплаты врачей должны вырасти на 20%, а к 2025 году повысятся в два раза.

- Если только при этой нагрузке, что вы имеете, вы получите на рубль меньше, я вас прошу: сообщите мне. Я тогда разберусь со всеми, кто вносил эти предложения, - пообещал президент, сообщает его пресс-служба.

Напомним, что с начала 2020 года громоздкая разрядная система расчета оплаты труда бюджетников заменяется новой. Будет введена базовая ставка, которая составит 180 рублей. Как поясняли в Минтруда, само по себе изменение расчетов к росту доходов не приведет, но значительно упростит систему начисления, сделав ее более понятной и прозрачной (читать далее).

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