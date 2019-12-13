2019-12-13T16:58:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Орше пассажир с пистолетом гонялся за маршрутчиком, в Бресте - душил таксиста

Оба злоумышленника были пьяны и не оплатили проезд
Эвика ОТТО
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В Орше пассажир с пистолетом гонялся за маршрутчиком, в Бресте – душил таксиста.В Орше пассажир с пистолетом гонялся за маршрутчиком, в Бресте – душил таксиста.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Инцидент в Орше произошел еще 30 ноября. 41-летний мужчина сел в маршрутное такси, но не заплатил за проезд. В дороге местный житель начал оскорблять водителя за то, что тот якобы пропустил остановку. Маршрутчик решил остановиться и потребовал скандалиста выйти из салона. Но, вместо того чтобы покинуть микроавтобус, мужчина достал пистолет и стал угрожать водителю. Тот испугался и начал убегать от безбилетника, прятался за маршрутку. Всю эту картину увидел проезжающий мимо водитель, который позвонил в милицию, сообщает Оршанский РУВД.

Ночью 11 ноября 32-летний житель областного центра вызвал такси, чтобы поехать в дискобар. По прибытии на место мужчина не рассчитался, а попросил подождать его, чтобы ехать дальше. Таким образом, клиент посетил несколько увеселительных заведений и один ночник, где купил спиртное на взятые у таксиста деньги.

- Очередным пунктом назначения был дом знакомого, которого в итоге там не оказалось. Это разозлило захмелевшего мужчину, и он набросился на водителя - стал душить и угрожать расправой. В результате нападения 21-летний шофер не справился с управлением, и Skoda Rapid врезалась в бордюр, - рассказали в Московском РОВД Бреста.

После разбирательства материалы проверки по обоим фактам были переданы в следственные органы для дачи правовой оценки действиям фигурантов. Известно, что они ранее неоднократно судимы за имущественные преступления и привлекались к административной ответственности, сообщается на сайте МВД.

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