В минских ТЦ появились «Полки добра»: любой нуждающийся может взять продукты бесплатно

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В Минске в торговых центрах установили «Полки добра». Работают они просто: любой желающий может положить на полку товары, а любой нуждающийся - их взять бесплатно. Одна полка предназначена для малоимущих пенсионеров и инвалидов. На ней неравнодушные люди оставляют продукты питания. Вторая - для малоимущих семей с детьми. На нее можно положить игрушки, средства гигиены, книги, канцелярские товары. «Полки добра» работают в столичных ТЦ: «Европа», «Аутлет», «Квадро», «Глобус Парк», «Арена Сити».

Идея создания такой помощи в Минске принадлежит волонтерам благотворительной организации Aspire.by.