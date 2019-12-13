2019-12-13T17:35:57+03:00
Минск
КП Беларусь

В минских ТЦ появились «Полки добра»: любой нуждающийся может взять продукты бесплатно

Получить помощь могут и малоимущие семьи
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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В Минске в торговых центрах установили «Полки добра». Фото предоставлено организаторами.В Минске в торговых центрах установили «Полки добра». Фото предоставлено организаторами.
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В Минске в торговых центрах установили «Полки добра». Работают они просто: любой желающий может положить на полку товары, а любой нуждающийся - их взять бесплатно. Одна полка предназначена для малоимущих пенсионеров и инвалидов. На ней неравнодушные люди оставляют продукты питания. Вторая - для малоимущих семей с детьми. На нее можно положить игрушки, средства гигиены, книги, канцелярские товары. «Полки добра» работают в столичных ТЦ: «Европа», «Аутлет», «Квадро», «Глобус Парк», «Арена Сити».

Идея создания такой помощи в Минске принадлежит волонтерам благотворительной организации Aspire.by.

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