2019-12-13T17:37:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Кто покупает в аэропорту «Минск» норковые шубы за 4 тысячи долларов?

Продавцы уверяют, что белорусские норковые шубы пользуются спросом и у иностранцев, и у наших
Сергей ДЕМИДОВ
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Вот такие белорусские норковые шубы продают в аэропорту "Минск". Фото: Сергей ДЕМИДОВ.Вот такие белорусские норковые шубы продают в аэропорту "Минск". Фото: Сергей ДЕМИДОВ.
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В минском аэропорту можно не только улететь в жаркие страны, но и утеплиться на месте.

Светлая шуба кажется самой эффектной. Фото: Сергей ДЕМИДОВ.

Светлая шуба кажется самой эффектной. Фото: Сергей ДЕМИДОВ.

Журналист «Комсомолки» на выходе из аэропорта, покупая с лотка мороженое и рассматривая плюшевых мишек, увидел на импровизированной вешалке… эффектные шубы. Норковые, натуральные.

И стоит немало... Фото: Сергей ДЕМИДОВ.

И стоит немало... Фото: Сергей ДЕМИДОВ.

- И чего они у вас тут пылятся? Сувениры, мороженое да конфеты - это понятно. А шубы, поди, никто не берет? - спросили мы у симпатичной продавщицы.

- А вот и нет, - улыбнулась девушка. - Берут! Минимум раз в неделю покупают.

Синяя шубка тоже впечатляет прилетающих и улетающих. Фото: Сергей ДЕМИДОВ.

Синяя шубка тоже впечатляет прилетающих и улетающих. Фото: Сергей ДЕМИДОВ.

- Ого! Наверное, иностранцы, которые прилетают и боятся замерзнуть в Беларуси?

- Да нет, и наши тоже покупают. Шубы хорошие - на Брестчине шьют, - пояснила продавец, уточнив, что цена шуб доходит до 8 тысяч белорусских рублей (до 4 тысяч долларов).

И стоит дешевле. Сергей ДЕМИДОВ.

И стоит дешевле. Сергей ДЕМИДОВ.

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@kpbel
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