Уже в 2020 году в Минске начнут убирать киоски с талончиками и заменять их электронными терминалами

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Технологичность общественного транспорта в Минске находится на высоком уровне. Например, минское метро стало третьим в мире, где одновременно на всех станциях была внедрена бесконтактная оплата проезда через банковские карты, смартфоны и другие мобильные устройства.

Наземный транспорт так же старается не отставать. Уже в новом 2020 году в белорусской столице начнут устанавливать терминалы, в которых будут продаваться талончики и можно будет пополнить проездные. Об этом belta.by сообщили в «Минсктрансе».

– Первые четыре терминала могут быть установлены уже в 2020 году. Это обусловлено растущими потребностями пассажиров. Кроме того, замена киосков и киоскеров на электронные терминалы сократит для ведомства расходы на их содержание, зарплату. Прорабатывается вопрос организации системы автоматов по реализации билетов на остановках, – пояснили в «Минсктрансе».

Места, где установят первые четыре терминала, пока неизвестны. Для начала «устройства» протестируют на предприятии и в условиях города.

На вопрос о сервисе безналичной оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях, в ведомстве ответили, что он будет запущен после того, как будут устранены все недостатки. На данный момент, эту «программу» тестируют в 6 трамвае. При этом влиять на стоимость проезда новые технологии не будут, талончики будут стоить одинаково и в электронных терминалах, и при «бесконтакте», и при покупке в киоске.