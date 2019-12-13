2019-12-13T19:11:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На вокзале в Минске буфетчица уснула на рабочем месте, и у нее украли $1000

Злоумышленника вычислили благодаря записи с камеры наблюдения [видео]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Из сумочки буфетчицы вор похитил тысячу долларов, сигареты и продукты.Из сумочки буфетчицы вор похитил тысячу долларов, сигареты и продукты.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

В Минске на днях в милицию обратилась буфетчика железнодорожного вокзала. Женщина рассказала, что на рабочем месте она стала жертвой грабителя. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Выяснилось, что работница круглосуточного буфета уснула на работе. Этим незамедлительно воспользовался злоумышленник. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как за стойку буфета проник неизвестный мужчина, из сумочки буфетчицы он забрал 1000 долларов, продукты и два блока сигарет. Мужчина скрылся с места преступления. А потерпевшая заметила пропажу только проснувшись, и сразу же позвонила 102.

– Фигуранта удалось вычислить и задержать, причем арестовали его прямо на вокзале, где он совершил преступление – мужчина вернулся, чтобы уехать в Брест. Кражу совершил 37-летний житель столицы, ранее его у него уже было несколько судимостей. Кроме того, после проверки выяснилось, что преступник причастен к ряду аналогичных хищений в Минске, – пояснили в пресс-службе.

Дело против фигуранта передано на правовую оценку.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На вокзале в Минске буфетчица уснула на рабочем месте, и у нее украли $1000
Уже в 2020 году в Минске начнут убирать киоски с талончиками и заменять их электронными терминалами
Кто покупает в аэропорту «Минск» норковые шубы за 4 тысячи долларов?
В минских ТЦ появились «Полки добра»: любой нуждающийся может взять продукты бесплатно
В Орше пассажир с пистолетом гонялся за маршрутчиком, в Бресте - душил таксиста
«Никто не будет обижать людей». Лукашенко рассказал, что будет с зарплатой бюджетников в 2020 году
В Витебске при попытке кражи кошелька задержали вора-рецидивиста с пятнадцатью судимостями
Роман Короткевича стал самой популярной книгой Беларуси в 2019 году
На пожаре в Кричеве погибла 59-летняя женщина
В Москву из Минска за 6 часов: новый поезд хотят запустить до конца 2020 года
Forbes назвал имя самой влиятельной женщины мира 2019 года
В Гродно в многоэтажке загорелась лифтовая шахта: пожарные спасли 11 человек
Россельхознадзор попросил Беларусь прекратить поставки продуктов из норвежской рыбы
Минчанин обворовал соседа друга, а награбленное продал своему соседу
В Столине кассирша автовокзала гналась за преступником, укравшим ящик с пожертвованиями
Базовая величина в Беларуси может вырасти до 27 рублей
В Бобруйске мужчина на Renault сбил на зебре маму с 6-летней девочкой
В интернете появилась пародия на фильм «Марсианин» с Лукашенко в «главной роли»
В Пуховичском районе спасатели вывели из огня ребенка и двух взрослых
В Пинске подростки нашли на улице карточку и потратили на шопинг 400 рублей
В Украине задержаны подозреваемые в убийстве Павла Шеремета
Беларусь рассчитывает до конца года решить вопрос о компенсации за грязную нефть
Минчанин продал авто за сувенирные доллары
«Обладала уникальной способностью убеждать людей». Жительница Копыля обманула на 200 тыс. долларов
Из-за задымления из белоозерской школы эвакуировано 766 человек
Морозы отменяются: на Новый год прогнозируют теплую погоду