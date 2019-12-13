На вокзале в Минске буфетчица уснула на рабочем месте, и у нее украли $1000

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В Минске на днях в милицию обратилась буфетчика железнодорожного вокзала. Женщина рассказала, что на рабочем месте она стала жертвой грабителя. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Выяснилось, что работница круглосуточного буфета уснула на работе. Этим незамедлительно воспользовался злоумышленник. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как за стойку буфета проник неизвестный мужчина, из сумочки буфетчицы он забрал 1000 долларов, продукты и два блока сигарет. Мужчина скрылся с места преступления. А потерпевшая заметила пропажу только проснувшись, и сразу же позвонила 102.

– Фигуранта удалось вычислить и задержать, причем арестовали его прямо на вокзале, где он совершил преступление – мужчина вернулся, чтобы уехать в Брест. Кражу совершил 37-летний житель столицы, ранее его у него уже было несколько судимостей. Кроме того, после проверки выяснилось, что преступник причастен к ряду аналогичных хищений в Минске, – пояснили в пресс-службе.

Дело против фигуранта передано на правовую оценку.