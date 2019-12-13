Житель Постав на резиновой лодке с мотором незаконно пересек границу

Мужчина сказала, что нарушил погранрежим из-за рыбака на литовской стороне - хотел поговорить. Фотоиллюстрация: ГПК.

Нарушителя задержали на озере между Беларусью и Литвой

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В Госпогранкомитете Беларуси сообщили о задержанном на водоеме между литовской и белорусской границами.

ЧП произошло в четверг, 12 декабря. Злоумышленника на озере Опиварда заметили пограничники Полоцка. Днем на водоеме был обнаружен неизвестный на резиновой моторной лодке. Когда «рыбак» причаливал к белорусскому берегу, его уже встречали сотрудники погранаряда.

– Пограничники задержали 35-летнего жителя Постав. При себе у нарушителя были телефон, радиостанция, пропускной документ в пограничную полосу, а также надувная лодка с лафетом, электродвигателем и аккумулятором, – пояснили в ГПК.

Фигурант оправдался тем, что пересек границу не специально, мол, просто увидел на противоположном берегу озера рыбака и думал побеседовать с «коллегой».

Против задержанного возбудили дело об административном правонарушение, по обвинению в попытке незаконного пересечения госграницы и нарушении пограничного режима.