2019-12-13T20:43:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Ногами и палкой»: В Лельчицах две молодые женщины избили мужчину за то, что не дал денег на бутылку

Пока его лупили мужчина изловчился и позвонил в милицию
Надежда БУТОВИЧ
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Задержанные фигурантки были судимы и в милиции - на "особом" счету.Задержанные фигурантки были судимы и в милиции - на "особом" счету.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Криминальный инцидент произошел на днях в райцентре на Витебщине. В одной из квартир собралась неоднозначная компания собутыльников: две 22-летние подружки и мужчина намного старше их по возрасту. Выпивали, а когда алкоголь закончился, дамы стали настойчиво требовать продолжения банкета. Дальше поить «молодух» за свой счет мужчина не собирался и поспешил уйти, схватив верхнюю одежду.

Подельницы знали, что у собутыльника есть при себе деньги и немало, поэтому поспешили вслед за ним. Нагнали нерадивого «кавалера» уже во дворе. Женщины бросились на мужчину, повалили на землю, стали бить руками, ногами и палкой.

– Сдаваться потерпевший не собирался, уворачиваясь от побоев, он сумел вызвать с мобильного телефона наряд милиции. Прибывшие правоохранители задержали фигуранток. У мужчины – телесные повреждения, – сообщила sb.by со ссылкой на замначальника РОВД Лельчиц Виталия Тарасовца.

Против женщин возбуждено уголовное дело, ранее они уже были судимы, не раз попадали в поле зрение органов.

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