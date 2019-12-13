2019-12-13T21:24:21+03:00
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Видеофакт. В Гомеле у первоклассников из класса забрали доску – мамы устроили скандал

Родители думали, что доску забрали в «наказание»
Надежда БУТОВИЧ
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У первоклассников из класса забрали доску, родители были в шоке. Фотоиллюстрация.У первоклассников из класса забрали доску, родители были в шоке. Фотоиллюстрация.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Конфликт в №25 школе Гомеля произошел в пятницу, 13 декабря. Родители первоклассников привели детей на уроки и увидели, что классная доска – исчезла. Мама одного из младшеклассников сняла видео, на котором интересуется у учительнице, где пропала доска, делает вывод: "забрали учебную доску в наказание, потому что родители не купили новую доску". Ролик в личном Инстаграме опубликовала пользователь @ mama_zolotuhina.

Под публикацией гомельская инста-блогер написала, что видео прислала ее подруга, мол в гомельской школе №25 администрация попросила родителей сдать деньги на новую доску в класс, не сдали – старую доску забрали. В конце риторические вопросы и восклицания: «Как учителю проводить уроки? Бедные первоклашки! Куда уходят деньги для «бесплатного» образования в нашей стране???» (Прим.: пунктуация сохранена).

Скандальное видео мгновенно обрело популярность – на момент написания статьи его посмотрели около 6000 раз. Многие пользователи прокомментировали публикацию. Кто-то поддержал блогера: детей обидели, и учительнице ни за что достанется, творят, что хотят! А вот другие решили, что наказать надо… родителей: «Незаконная съемка и хамство в адрес учительнице в присутствии детей». Правды ради надо сказать, что мама, которая остается за кадром, с учительницей начальных классов на видео, действительно, общается с обвинительной интонацией.

Поднявшуюся «бучу» усмирила директор школы, которая также прокомментировала видео, опубликовав официальный ответ от администрации:

– Как директор ГУО «Средняя школа 25 г. Гомеля имени Б.А. Царикова» поясняю: 12.12.2019 учебная доска в 1 "А" классе после осмотра работниками по комплексному обслуживанию зданий была снята, так как крепление доски требовало замены. 13 декабря в 9 утра доска была закреплена, – с личной странички в Инстаграм ответила глава учебного заведения Нина Клезович.

Несмотря на ответы сторон, гомельчане ждут, что конфликт в школе Гомеля найдет продолжение.

КОНФЛИКТ В ГОМЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ: у первоклассников забрали доску. 12.12.2019 г..

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