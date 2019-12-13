2019-12-13T21:56:45+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На границе задержали пьяного дальнобойщика из Украины: ехал в Латвию загружать фуру

А на белорусско-литовской границе остановили Mercedes с пьяным белорусом
Надежда БУТОВИЧ
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Пьяных водителей задержали на границе.Пьяных водителей задержали на границе.Фото: Оксана БРОВАЧ
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О ЧП произошедших в погранпропусках со странами Евросоюза проинформировали в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Один из инцидентов случился в пункте пропуска «Урбаны» («Силене» с латвийской стороны), что в Брасловском районе. В понедельник, 9 декабря, пограничники выявили пьяного грузоперевозчика. 43-летний украинец ехал через Беларусь в Латвию загружать фуру. Медосвидетельствование выявило у пьяного дальнобойщика – 2,81 промилле.

Похожий инцидент произошел в «Лоше» («Шумскас» с литовской стороны) – пункте пропуска на белорусско-литовской границе. Ночью, около 02.00 часов, через границу пытались «прорваться» два нетрезвых сельчанина из близлежащей деревни.

– Сморгонскими пограничниками были выявлены нарушители. Сельчанин, 54-летний пассажир «Мерседеса» вел себя неадекватно, матерился, а 34-летний водитель был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В выдыхаемом воздухе у последнего выявлено 1,8 промилле, – пояснили в ГПК.

Проводятся разбирательства, буйный пассажир привлечен за мелкое хулиганство.

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На границе задержали пьяного дальнобойщика из Украины: ехал в Латвию загружать фуру
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