Лукашенко объяснил, почему забрал себе Венский бал

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- Новый год - люди будут радоваться. Мое дело - возглавить работу, чтобы настроение создать, провести во Дворце Независимости Венский бал. Туда еще попасть надо, потому что желающих очень много. Я только маленькую долю смогу туда пригласить, - отметил Александр Лукашенко. - Венцы с воодушевлением это восприняли и просят показать по всей Европе и в мире по телевизору.

Лукашенко рассказал, что ему предлагали провести Венский бал еще три года назад: мол, австрийские партнеры были впечатлены залом торжественных церемоний Дворца Независимости.

- Я отказался напрочь как патриот, сказал: мы свой проведем. И мы провели. А сейчас они опять предлагают. Сказал: ладно, давайте, - сказал Лукашенко.

Напомним, впервые такой республиканский новогодний бал прошел в прошлом году во Дворце Независимости – на него пригласили 300 человек. Лукашенко танцевал с «Мисс Беларусь 2018» Марией Василевич, которая позже стала депутатом. А тогдашняя глава президентской администрации Наталья Кочанова танцевала с премьер-министром Сергеем Румасом.

- Это было мое жесткое решение, - позже объяснял Лукашенко.- Так говорю, женщины, снимайте свои эти штаны деловые, надевайте длинные платья и будете на балу танцевать. Кочанова говорит: «Господи, да я никогда эти платья не носила длинные». Ну сейчас, говорю, будешь танцевать. С кем я буду танцевать? С Румасом будешь танцевать. Ну и они там начали тренироваться с Румасом. Потом я думаю: чего с Румасом? Кочанова Наталья Ивановна — симпатичная худенькая, в отличие от многих наших женщин-чиновниц, — с военным человеком, а Румас — с симпатичной девчонкой. Ну худо-бедно танцевали. И после этого я уже получаю информацию: все дрожали, все не хотели. А я хочу, чтобы это стало традицией в нашей стране. Это мелкое такое мероприятие.

В этом году свой «Венский бал» решил провести Купаловский театр при поддержке мобильного оператора A1 и посольства Австрии в Беларуси. Уже начали продавать билеты (250 штук), но потом выяснилось: мероприятие решили отменить и провести бал опять во Дворце независимости с участием президента. По словам Лукашенко, Купаловский театр не может вместить всех желающих – и это причина переноса во Дворец Независимости.

- Мы же «нормандский формат» проводили, неужели мы уже венцев туда не пригласим, - сказал Лукашенко.

Кстати, те, кто купил билеты в Купаловский театр, попасть во Дворец республики на бал не смогут – вход туда снова будет по пригласительным. Но деньги за билеты, конечно, вернут.