До конца года Беларусь возьмет у Китая еще 500 миллионов долларов кредитов.

Указ об этом, подписанный президентом, уже официально опубликован и вступил в свою силу

Изменить размер текста: A A

- Привлечь в 2019 году внешний государственный заем Шанхайского филиала Банка развития Китая в сумме 3 500 000 000 китайских юаней сроком на пять лет, - сказано в указе. - Использование средств внешнего займа для погашения и обслуживания внешнего государственного долга, а также двусторонней торговли осуществляется Министерством финансов.

3 500 000 000 китайских юаней – это примерно пол-миллиарда долларов. Отдать кредит нужно будет в течение пяти лет.

У Китая мы берем кредиты уже далеко не первый раз - для покупки их же товаров или услуг. Взяли уже больше 5 миллиардов долларов, и потратили их на модернизацию цементных, деревообрабатывающих и льнозаводов. Независимые экономисты говорят, что подавляющее большинство этих инвестиций себя не оправдало. Модернизированные по китайским технологиям предприятия до сих пор работают по большей части в минус.