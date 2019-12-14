2019-12-14T11:29:50+03:00
Общество
КП Беларусь

До конца года Беларусь возьмет у Китая еще 500 миллионов долларов кредитов

Указ об этом, подписанный президентом, уже официально опубликован и вступил в свою силу
Григорий ГРИБОВ
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До конца года Беларусь возьмет у Китая еще 500 миллионов долларов кредитов.До конца года Беларусь возьмет у Китая еще 500 миллионов долларов кредитов.
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- Привлечь в 2019 году внешний государственный заем Шанхайского филиала Банка развития Китая в сумме 3 500 000 000 китайских юаней сроком на пять лет, - сказано в указе. - Использование средств внешнего займа для погашения и обслуживания внешнего государственного долга, а также двусторонней торговли осуществляется Министерством финансов.

3 500 000 000 китайских юаней – это примерно пол-миллиарда долларов. Отдать кредит нужно будет в течение пяти лет.

У Китая мы берем кредиты уже далеко не первый раз - для покупки их же товаров или услуг. Взяли уже больше 5 миллиардов долларов, и потратили их на модернизацию цементных, деревообрабатывающих и льнозаводов. Независимые экономисты говорят, что подавляющее большинство этих инвестиций себя не оправдало. Модернизированные по китайским технологиям предприятия до сих пор работают по большей части в минус.

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