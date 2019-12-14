2 января, скорее всего, сделают выходным без переносов

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- Нам стало известно из весьма надёжных источников: прямо сейчас на столе у президента распоряжение об объявлении 2 января выходным. Без переносов всяких, то есть просто отдыхаем и не отрабатываем потом. Решение то есть будет принято в ближайшие дни! – сообщает телеграмм-канал «Пул Первого»», который приближен к пресс-службе президента Беларуси.

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