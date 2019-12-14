КП Беларусь
Под Жлобином пешехода дважды переехала машина
К сожалению, он погиб
Под Жлобином пешехода дважды переехала машина. Фото: МВД РБ.
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Все случилось вечером 13 декабря – около 19 часов на подъезде к железнодорожной станции Хальч в Жлобинском районе. Там Audi A6 сбила 49-летнего мужчину.
- По предварительным данным, он шел в попутном направлении посередине проезжей части, - говорится в сообщении МВД. - В результате столкновения пешехода отбросило на встречную полосу, где его задел Volkswagen Passat.
К сожалению, мужчина умер на месте. Фликеров на нем не было.