2019-12-14T14:11:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Жлобином пешехода дважды переехала машина

К сожалению, он погиб
Григорий ГРИБОВ
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Под Жлобином пешехода дважды переехала машина. Фото: МВД РБ.Под Жлобином пешехода дважды переехала машина. Фото: МВД РБ.
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Все случилось вечером 13 декабря – около 19 часов на подъезде к железнодорожной станции Хальч в Жлобинском районе. Там Audi A6 сбила 49-летнего мужчину.

- По предварительным данным, он шел в попутном направлении посередине проезжей части, - говорится в сообщении МВД. - В результате столкновения пешехода отбросило на встречную полосу, где его задел Volkswagen Passat.

К сожалению, мужчина умер на месте. Фликеров на нем не было.

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