Румас и Медведев поговорили по телефону

Обсуждали выполнение поручений, которые дали Лукашенко и Путин в Сочи

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- Состоялся телефонный разговор Премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, - сообщает пресс-служба Совмина. - В рамках разговора был обсужден ход выполнения поручений, данных президентами Беларуси и России в Сочи 7 декабря 2019 года и намечен график предстоящих контактов.

А еще премьеры обсудили вопросы поставок нефти и газа на 2020 год. Сергей Румас и Дмитрий Медведев договорились созвониться на следующей неделе после встречи руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции.

Напомним, 7 декабря в Сочи проходили переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина. Главная тема - углубление интеграции. Переговоры проходят на фоне акции протеста, которую провели в Минске. На нее пришло около тысячи человек. Они протестуют против интеграции с Россией. Переговоры Лукашенко и Путина по «углубленной интеграции» длились 5,5 часа. Президенты никаких заявлений для прессы не сделали. Кратко о переговорах сообщил собравшимся журналистами глава российского минэкономразвития Максим Орешкин. Он сообщил, что президенты плодотворно поработали и достигли прогресса. Соответствующими министерствами были получены определенные указания - их начинают прорабатывать. Следующая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина назначена на 20 декабря, она пройдет в Петербурге.