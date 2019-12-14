Флот «Белавиа» пополняется еще двумя самолетами

Новенький Embraer 195 ждут в Минске уже сегодня вечером, еще один бэушный Boeing прилетит позже

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14 декабря в Минске ждут очередной новенький Embraer для «Белавиа»:

- Он станет одиннадцатым по счету новым «Эмбраером» в составе флота «Белавиа». Ждем посадку в Национальном аэропорту Минск сегодня около 20.00, - написал в своем Facebook замдиректора «Белавиа» Игорь Чергинец.

Кроме этого, по данным «Комсомолки», совсем скоро флот авиакомпании пополнит еще один самолет – 12-летний Boeing 737-800, рассчитанный на 190 кресел эконом-класса. До этого самолет эксплуатировали канадская и английские авиакомпании.

Этот самолет после перекраски начнет эксплуатировать "Белавиа". Фото: Karl Dittlbacher, planespotters.net.

Кроме этого, в авиакомпании ожидают снятие запрета на полеты самолетов Boeing 737 MAX. «Белавиа» заказала в лизинг четыре таких новеньких самолета. Как минимум два из них уже построены. Однако 10 марта в Эфиопии разбился новенький Boeing 737 MAX 8, погибло 157 человек. Осенью прошлого года точно такой же самолет авиакомпании Lion Air разбился в Индонезии - 189 погибших. В обоих случаях виновата неправильно сработавшая электроника, она вмешивается в работу пилотов, берет управление на себя и буквально сваливает самолет в штопор. Авиакомпании Америки, Европы и Азии отказались от использования таких самолетов до решения вопроса с их безопасностью.

Поставки уже заказанных самолетов – на паузе. Также поступили в «Белавиа»: поставки четырех Boeing-737 MAX 8 пока приостановлены до выяснения обстоятельств авиакатастроф. Сколько времени на это потребуется, пока непонятно. Тем временем, авиакомпании терпят убытки от простоев самолетов. Компания Boeing обещает оперативно решить все проблемы, возможно в следующем году запрет на их полеты снимут. Параллельно «Белавиа» продолжает наращивать флот самолетами других моделей. Недавно былиоформлены в оперативный лизинг два бэушных самолета Boeing 737-800 NG - это самолеты предыдущего поколения.

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