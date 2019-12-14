2019-12-14T17:07:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Николай Лукашенко больше не №1 в хоккее

Сын президента Беларуси теперь играет в президентской команде под номером «31»
Григорий ГРИБОВ
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Сын президента Беларуси теперь играет в президентской команде под номером «31». Фото телеграмм-канала "Пул Первого".Сын президента Беларуси теперь играет в президентской команде под номером «31». Фото телеграмм-канала "Пул Первого".
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В субботу, 14 декабря, Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем играли в хоккей. Команда президента обыграла команду Гродненской области с разгромным счетом 11:2. На счету Лукашенко-старшего – четыре голевые передачи, у Николая Лукашенко – два ассиста и два гола.

Интересно, что раньше в президентской команде была два игрока с номером «01» - Александр Лукашенко и Николай Лукашенко. Партнеры по команде отличали их по цвету шлема – президент Беларуси всегда играет в черном шлеме, в то время как другие игроки команды – включая Николая – в шлемах красного цвета. Теперь ситуация изменилась – младший сын президента теперь играет под номером «31». Это не «разовая акция» - под этим же номером Николай Лукашенко заявлен на весь сезон.

- «31» обычно – вратарский номер, под ним в НХЛ, например, играли такие легенды, как Кёртис Джозеф, Кэри Прайс и Антти Ниеми, - пишет приближенный к президенту Беларуси телеграмм-канал «Пул Первого». - Но в данном случае выбор номера вряд ли связан с вратарями-НХЛовцами. Кто в теме - объяснять не нужно.

Очевидно, что авторы канала намекают на дату рождения Николая Лукашенко – он родился 31 августа.

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