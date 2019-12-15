Пассажирка маршрутки погибла в ДТП под Солигорском

Водители двух автомобилей доставлены в больницу

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15 декабря около 7:00 в Солигорском районе на дороге Ратково - Солигорск возле деревни Кулаки произошло серьезное ДТП. О нем сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

Столкнулись маршрутное такси (ехало в Солигорск) и «Газель», которая двигалась в попутном направлении.

От удара микроавтобус «Фольксваген» съехал в левый кювет и врезался правой стороной в дерево. Туда же съехала и «Газель».

В результате аварии погибла 50-летняя пассажирка маршрутки. Оба водителя и двое пассажиров «Фольксвагена» получили травмы и находятся в больнице.

Сотрудники ГАИ, МЧС, следователи, эксперты и медики сейчас устанавливают причины ДТП.