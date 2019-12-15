Автомобильная авария на МКАД. Пострадал пассажир, водитель-бесправник попытался убежать

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ДТП произошло в субботу 14 декабря около 18:20, сообщает официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

По МКАД со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Монтажников ехал 36-летний минчанин на «Фиат». В районе 31-го км он не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение.

В итоге пострадал его пассажир. Водитель решил скрыться с места происшествия, но его задержали сотрудники ГАИ. За попытку скрыться минчанина отправили на медосвидетельствование.

Как сообщила начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова, водитель лишён прав.