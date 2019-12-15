2019-12-15T10:57:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Автомобильная авария на МКАД. Пострадал пассажир, водитель-бесправник попытался убежать

«Фиат» застрял на разделительном ограждении
Алла БЕЛУГА
Поделиться:
Фото: официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.Фото: официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Изменить размер текста:

ДТП произошло в субботу 14 декабря около 18:20, сообщает официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

По МКАД со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Монтажников ехал 36-летний минчанин на «Фиат». В районе 31-го км он не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение.

В итоге пострадал его пассажир. Водитель решил скрыться с места происшествия, но его задержали сотрудники ГАИ. За попытку скрыться минчанина отправили на медосвидетельствование.

Как сообщила начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова, водитель лишён прав.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Автомобильная авария на МКАД. Пострадал пассажир, водитель-бесправник попытался убежать
Пассажирка маршрутки погибла в ДТП под Солигорском
Николай Лукашенко больше не №1 в хоккее
Флот «Белавиа» пополняется еще двумя самолетами
Румас и Медведев поговорили по телефону
Под Жлобином пешехода дважды переехала машина
2 января, скорее всего, сделают выходным без переносов
До конца года Беларусь возьмет у Китая еще 500 миллионов долларов кредитов
Лукашенко объяснил, почему забрал себе Венский бал
На границе задержали пьяного дальнобойщика из Украины: ехал в Латвию загружать фуру
Видеофакт. В Гомеле у первоклассников из класса забрали доску – мамы устроили скандал
«Ногами и палкой»: В Лельчицах две молодые женщины избили мужчину за то, что не дал денег на бутылку
В Пуховичском районе четверо безработных украли и распили 10 тонн погонных рельсов старой узкоколейки
Житель Постав на резиновой лодке с мотором незаконно пересек границу
На вокзале в Минске буфетчица уснула на рабочем месте, и у нее украли $1000
Уже в 2020 году в Минске начнут убирать киоски с талончиками и заменять их электронными терминалами
Кто покупает в аэропорту «Минск» норковые шубы за 4 тысячи долларов?
В минских ТЦ появились «Полки добра»: любой нуждающийся может взять продукты бесплатно
В Орше пассажир с пистолетом гонялся за маршрутчиком, в Бресте - душил таксиста
«Никто не будет обижать людей». Лукашенко рассказал, что будет с зарплатой бюджетников в 2020 году