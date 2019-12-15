2019-12-15T12:03:11+03:00
Экономика
КП Беларусь

Бензин подорожал с 15 декабря

Это уже 26-й раз за год!
Алла БЕЛУГА
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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- С учетом роста цены нефти, приобретаемой белорусскими НПЗ, стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 15 декабря 2019 года увеличивается на 1 копейку, - сообщает концерн «Белнефтехим».

Такие постепенные подорожания на одну копейку концерн объясняет необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».

Напомним, это уже 26-е подорожание в 2019 году. Годом ранее все виды автомобильного топлива подорожали на 1 копейку 27 раз.

Цена бензина с 15 декабря составит:

АИ-92-К5-Евро - 1,62 руб.

АИ-95-К5-Евро – 1,72 руб.,

АИ-98-К5-Евро – 1,94 руб.,

ДТ – 1,72 руб.

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