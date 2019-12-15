2019-12-15T12:20:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Девушке не дали сигарет, она затаила обиду и в 7 утра ранила ножом в живот пенсионера

Правда, обидчиков пьяная дама перепутала
Алла БЕЛУГА
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Картинка носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com.Картинка носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com.
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В 7 часов утра 12 декабря во дворе частного дома в Калинковичах появилась пьяная девушка. В пресс-службе МВД сообщают, что она беспричинно попыталась ранить ножом 80-летнего хозяина дома в живот. Престарелый мужчина в борьбе смог отобрать оружие, поэтому обошлось без жертв. У него только царапина на теле и два порезанных пальца.

Обидчица сразу же скрылась, а супруга пострадавшего вызвала милицию. Информации о преступлении было немного – хозяева дома лишь в общих чертах смогли описать нападавшего, поэтому милиционеры сделали ставку на оперативное обследование района.

– Недалеко от места происшествия навстречу сыщикам шла по проезжей части пьяная девушка. Один из них обратил внимание на обувь прохожей: черные ботинки были в белой побелке. А на месте, где все произошло, лежала насыпь битого кирпича. Это совпадение, а также последующее установление принадлежности ножа семье нападавшей, позволили установить причастность 32-летней местной жительницы к преступлению, – рассказал Вячеслав Карасев, первый заместитель начальника Калинковичского РОВД.

Выяснилось, что накануне ночью подозреваемая выпивала вместе с мужем. Утром она вышла на улицу попросить у прохожих сигареты или деньги на их покупку. С ее слов, недалеко от дома встретила компанию, но те ей отказали и оскорбили.

Обиженная женщина сходила за ножом и вернулась к обидчикам в куртке супруга. Правда, из-за сильного опьянения подумала, что компания пришла в дом пенсионеров.

Сейчас 32-летняя женщина находится в ИВС.

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@kpbel
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