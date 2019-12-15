2019-12-15T13:54:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода на понедельник 16 декабря: мокрое безобразие закончится

Будет почти без осадков и местами до +8 градусов, но с сильным ветром
Алла БЕЛУГА
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По примете, если кошка скребет пол - это к сильному ветру и снегу.По примете, если кошка скребет пол - это к сильному ветру и снегу.Фото: Таисия ЧЕРНУХО
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Кратковременные мокрый снег и дождь прогнозируется на большей части республики 15 декабря, сообщает Белгидромет. Ночью и утром - слабые туман и гололед. Из-за гололедицы на дорогах синоптики поставили желтый уровень опасности.

Температура воздуха ночью составит от -1 до +4 °C, днем – от +1 до +8 °C. Возможен порывистый ветер.

Утром и днем в понедельник 16 декабря в отдельных районах страны ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Это желтый уровень опасности.

В понедельник в Минске будет облачно с прояснениями. Ночью дождь, мокрый снег, слабый гололед. Днем без существенных осадков. Температура воздуха +3..+5°C. Ветер с порывами до 14 м/с. Примерно такая же погода будет во всех остальных городах страны.

А вот в Бресте будет теплее всего: температура воздуха прогреется до +8°C.

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