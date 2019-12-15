2019-12-15T15:28:41+03:00
Звезды
КП Беларусь

Никита Джигурда попросил у Лукашенко вид на жительство

Артист намерен переехать в Беларусь и петь песни на белорусском языке
Алла БЕЛУГА
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Фото: страница героя публикации в соцсети.Фото: страница героя публикации в соцсети.
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Никита Джигурда рассказал о своей любви к творчеству Янки Купалы, пережитом микроинсульте, разводе, гонорарах и многом другом телеканалу ОНТ.

Скандальный шоумен Никита Джигурда отметил, что на самом деле он не такой плохой, как его сценический образ. Например, он ни разу не привлекался к уголовной ответственности.

- Я серьезный дядька на самом деле! - говорит Джигурда и подтверждает это специальной справкой.

Он также поклонник творчества Янки Купалы, которого открыл для себя недавно. По его мнению, это поэт мирового уровня. В итоге артист так вдохновился Беларусью, что намерен записать несколько песен на белорусском языке и даже переехать в Беларусь.

— Александр Лукашенко, любимый мной, я прошу вид на жительство, — заявил Джигурда в интервью.

Похоже, Джигурда выступит на новогоднем огоньке телеканала. Он также поведал, что его обычное выступление стоит от 1 до 10 тысяч долларов.

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