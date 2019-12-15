«Инопланетяне, Белль Дельфин и косплей». Что белорусы искали на портале для взрослых в 2019 году

По статистике Pornhub, женщины проводят на сайте на 23 секунды больше, чем мужчины, и ищут лесбийские видео

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Портал Pornhub подвёл итоги 2019 года. Сервис в 2019 году посещали в среднем 115 миллионов человек в сутки. Cреди самых популярных запросов — «любительское порно», «инопланетяне», «Белль Дельфин» (20-летняя блогер прославилась, продавая воду из своей ванны по $30 за банку) и «косплей» (перевоплощение в героев комиксов и компьютерных игр).

Статистика портала Pornhub.

Больше всего пользователей было из США, на втором месте — японцы. Страны, которые вошли в топ, приносят сайту 79% ежедневных посещений. В топ-20 из наших соседей попали Польша, Украина и Россия. А вот Беларусь в этом году ничем не отличилась. Наших соотечественников на Pornhub больше всего интересовала категория "хентай" (порномультфильмы). В этом их интересы совпали с жителями России и Украины.

Статистика портала Pornhub.

По статистике, женщины проводят на сайте на 23 секунды больше, чем мужчины. В 2019 году женщины обычно искали лесбийское порно, а мужчины – японок. Это самые популярные запросы по гендерному признаку.

Дольше всего смотрят ролики жители Таиланда – 11 минут и 21 секунду. Самое популярное время для просмотра видео – полночь, наиболее подходящий день – воскресенье.