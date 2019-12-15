В Гродно прошли акции против интеграции Беларуси и России

Активисты зачитали текст резолюции против интеграции и отправили его в плавание по Неману

Изменить размер текста: A A

15 декабря жители Гродно выстроились на Старом мосту, чтобы выразить свое несогласие с углубленной интеграцией Беларуси и России. Об этом сообщает hrodna.life. По информации источника, в акции протеста приняли участие около 70 человек.

Активисты зачитали текст резолюции против интеграции и отправили его в плавание по реке Неман в надежде, что оно доплывет до Балтийского моря.

А 7 и 8 декабря аналогичная акция протеста против интеграции прошла в Минске. Минчане выстроились в цепочку вдоль проспекта Независимости и держались за руки. После этого шеренга длиной в полтысячи человек пошла па пешеходной части проспекта. Было много сотрудников ГАИ и людей в штатском, которые контролировали ситуацию и рекомендовали разойтись, поскольку акция была несогласованной.

Многие люди принесли с собой бела-чырвона-белыя флаги, а писатель Владимир Орлов зачитал свое эссе «Независимость» 1990 года.