В Минске к 2022 году обновят общественный транспорт

Изменить размер текста: A A

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак утвердил программу обновления наземного пассажирского транспорта в Минске на 2019-2022 годы.

Планируется, что к 2022 году в столице появятся более 1,5 единиц транспорта - 710 автобусов, 810 троллейбусов и 50 трамваев. Первую партию поставят уже в декабре - по 70 автобусов и троллейбусов с увеличенным автономным ходом и низким полом, сообщает Минсктранс.

Троллейбусы с увеличенным автономным ходом смогут проходить до 15 км без электрифицированной линии - они смогут заменить автобусы.

- В связи с тем, что зарядка накопителей электроэнергии троллейбусов с увеличенным до 15 км автономным ходом осуществляется во время их движения под контактной сетью, устройство дополнительной инженерно-транспортной инфраструктуры - зарядных станций - в отличие от электробусов не требуется. В настоящее время предприятие считает приоритетным приобретение троллейбусов с увеличенным автономным ходом, - говорят в Минсктрансе, пишет belta.by.