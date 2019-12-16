2019-12-16T11:59:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«А на нем не опасно ехать? Что случилось с поездом?»: поезд Минск - Гомель сломался на полпути, людей эвакуировали

ЧП произошло вечером 15 декабря со штадлеровской электричкой бизнес-класса
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Пассажиров эвакуировали и пересадили в другой поезд. Фото: ont.byПассажиров эвакуировали и пересадили в другой поезд. Фото: ont.by
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Об аварийной остановке в соцсетях сообщили пассажиры поезда №708 Минск - Гомель. По словам очевидцев, людей высадили на станции Красный Берег. Пассажиры сообщают, что «произошли две вспышки», после чего в салоне поезда почувствовался запах гари, передает ОНТ.

Как ясно из видео в соцсетях, люди возмущались происходящим и требовали объяснений у сотрудников железной дороги.

- Из Жлобина идет, сейчас подцепит этот состав... - просит подождать сотрудник БЖД.

- А на нем не опасно ехать? У этого поезда есть начальник поезда? Пусть он объяснит нам, что произошло с поездом! Что с поездом? Почему безопасность не гарантируется? - требуют пассажиры.

Около 23 часов пассажиров пересадили на дизель-поезд, который приехал из Жлобина. Помощь МЧС не понадобилась.

Теперь БЖД будет выяснять, какая техническая неисправность стала причиной остановки.

Кстати, штадлеровские электрички именно на этом направлении ломаются не в первый раз. Последний такой случай был в июле - тогда задержка в движении составила почти 4 часа. А в 2017 году электричка загорелась.

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