В рейтинге самых влиятельных стран мира Беларусь обогнала Польшу и Украину

В сравнении с прошлым годом Беларусь поднялась на одну строчку

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Рейтинг 80 самых могущественных государств мира составили эксперты BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании. Опубликовало его издание U.S.News.

Беларусь в нем заняла 35-е место, а в 2018 году мы были на 36-й строчке.

Топ-10 составили такие страны: США, Россия, Китай, Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Перед Беларусью, на 34-м месте, расположилась Новая Зеландия, сразу после нас - Ливан.

Украина заняла 39-е место, Польша - 44-е, Литва - 76-е, Латвия и Эстония - 79-е и последнее 80-е.

При составлении рейтинга учитывались пять параметров: лидер, экономическое влияние, политическое влияние, сильные международные альянсы и сильная военная оборона.