Прощание с хоккеистом и тренером Владимиром Цыплаковым состоится 17 декабря

Выдающийся спортсмен ушел из жизни 14 декабря, ему было 50 лет

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Гражданская панихида начнется в 10.00 в здании крытого катка в парке имени Горького в Минске и продолжится до 13.00.

- Все желающие могут отдать дань памяти замечательному человеку, хоккеисту и тренеру, - говорится в сообщении Белорусской федерации хоккея.

Владимира Цыплакова вспомнили и на заключительном матче молодежного чемпионата мира по хоккею в Минске. В воскресенье, 15 декабря, матч между сборными Беларуси и Дании начался с минуты молчания.

Один из самых выдающихся хоккеистов в истории Беларуси умер 14 декабря.