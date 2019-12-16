2019-12-16T12:01:40+03:00
Спорт
КП Беларусь

Прощание с хоккеистом и тренером Владимиром Цыплаковым состоится 17 декабря

Выдающийся спортсмен ушел из жизни 14 декабря, ему было 50 лет
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Гражданская панихида начнется в 10.00 в здании крытого катка в парке имени Горького в Минске и продолжится до 13.00.

- Все желающие могут отдать дань памяти замечательному человеку, хоккеисту и тренеру, - говорится в сообщении Белорусской федерации хоккея.

Владимира Цыплакова вспомнили и на заключительном матче молодежного чемпионата мира по хоккею в Минске. В воскресенье, 15 декабря, матч между сборными Беларуси и Дании начался с минуты молчания.

Один из самых выдающихся хоккеистов в истории Беларуси умер 14 декабря.

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@kpbel
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