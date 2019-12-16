2019-12-16T12:12:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Мозыре задержали парня, который привез из России психотропы на 20 тысяч долларов

Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
В личных вещах обнаружили полкило наркотиков. Фото: Госпогранкомитет.В личных вещах обнаружили полкило наркотиков. Фото: Госпогранкомитет.
Изменить размер текста:

Парня с полкило психотропов задержали в Мозыре сотрудники пограничной службы совместно с МВД. Силовики пресекли канал поставки наркотиков из России в Беларусь.

Наркотики на автобусе Санкт-Петербург - Гомель - Мозырь привез в райцентр 23-летний белорус. С собой у него было 496,98 грамма особо опасного вещества MDMB.

- На черном рынке данная партия товара будет стоить около 20 тысяч долларов США, - оценивают пограничники.

За незаконное перемещение через границу наркотиков, а также за незаконный оборот наркотиков возбуждены уголовные дела, сообщает Госпогранкомитет.

Задержанному может грозить до 15 лет лишения свободы.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко о работе милиции: У нас до сих пор не искоренена палочно-галочная система. За это надо сажать без суда и следствия
В Беларуси более 3,5 млн граждан привлекались к административной ответственности, 80% - за нарушение ПДД
В Мозыре задержали парня, который привез из России психотропы на 20 тысяч долларов
Прощание с хоккеистом и тренером Владимиром Цыплаковым состоится 17 декабря
В рейтинге самых влиятельных стран мира Беларусь обогнала Польшу и Украину
«А на нем не опасно ехать? Что случилось с поездом?»: поезд Минск - Гомель сломался на полпути, людей эвакуировали
В Минске к 2022 году обновят общественный транспорт
В Гродно прошли акции против интеграции Беларуси и России
«Инопланетяне, Белль Дельфин и косплей». Что белорусы искали на портале для взрослых в 2019 году
Никита Джигурда попросил вид на жительство в Беларуси
«Онемели ноги, распух язык, начались судороги. Думала, отхожу». Очередное отравление в Египте
Погода на понедельник, 16 декабря: мокрое безобразие закончится
Девушке не дали сигарет, она затаила обиду и в 7 утра ранила ножом в живот пенсионера
Бензин подорожал с 15 декабря