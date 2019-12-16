КП Беларусь
В Мозыре задержали парня, который привез из России психотропы на 20 тысяч долларов
Ему грозит до 15 лет лишения свободы
В личных вещах обнаружили полкило наркотиков. Фото: Госпогранкомитет.
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Парня с полкило психотропов задержали в Мозыре сотрудники пограничной службы совместно с МВД. Силовики пресекли канал поставки наркотиков из России в Беларусь.
Наркотики на автобусе Санкт-Петербург - Гомель - Мозырь привез в райцентр 23-летний белорус. С собой у него было 496,98 грамма особо опасного вещества MDMB.
- На черном рынке данная партия товара будет стоить около 20 тысяч долларов США, - оценивают пограничники.
За незаконное перемещение через границу наркотиков, а также за незаконный оборот наркотиков возбуждены уголовные дела, сообщает Госпогранкомитет.
Задержанному может грозить до 15 лет лишения свободы.