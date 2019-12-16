2019-12-16T12:53:35+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси более 3,5 млн граждан привлекались к административной ответственности, 80% - за нарушение ПДД

К июлю 2020-го президент требует проработать КоАП так, чтобы в ближайшие 5 лет он не менялся
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: president.gov.byФото: president.gov.by
Изменить размер текста:

Александр Лукашенко 16 декабря провел совещание на тему применения мер административной ответственности в Беларуси. Президент огласил цифры: за последние 5 лет зарегистрировано 16 млн административных правонарушений. К ответственности привлечены 3,5 миллиона граждан страны - это более половины трудоспособного населения Беларуси.

- В полной ли мере в данной работе обеспечивается справедливость, о которой мы часто говорим и которая так востребована нашим населением? Нам нужно разобраться, что стоит за этими данными, и, естественно, принять меры, - сказал Александр Лукашенко.

Более 80% от общего количества административных правонарушений составляют нарушения в сфере безопасности домашнего движения.

- Полагаю, так называемые "письма счастья" от Государственной автоинспекции хоть однажды получал практически каждый, кто сидел за рулем автомобиля, - цитирует пресс-служба президента.

Лукашенко обратил внимание, что Кодекс об административных правонарушениях в Беларуси унаследовал советскую традицию решать конфликтные ситуации карательным способом. При этом за 12 лет в КоАП внесли около 1,4 тысячи правок! Президент потребовал привести закон в порядок так, чтобы в ближайшие 5 лет он не менялся.

- К июлю 2020 года соответствующий законопроект должен быть у меня на столе, чтобы проработать его и внести в парламент для принятия закона. Сегодня же я жду от участников совещания докладов о состоянии дел по применению административной ответственности и конкретных предложений по урегулированию имеющихся проблем. Результаты совещания лягут в основу работы экспертной комиссии, - заявил Лукашенко.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко о работе милиции: У нас до сих пор не искоренена палочно-галочная система. За это надо сажать без суда и следствия
В Беларуси более 3,5 млн граждан привлекались к административной ответственности, 80% - за нарушение ПДД
В Мозыре задержали парня, который привез из России психотропы на 20 тысяч долларов
Прощание с хоккеистом и тренером Владимиром Цыплаковым состоится 17 декабря
В рейтинге самых влиятельных стран мира Беларусь обогнала Польшу и Украину
«А на нем не опасно ехать? Что случилось с поездом?»: поезд Минск - Гомель сломался на полпути, людей эвакуировали
В Минске к 2022 году обновят общественный транспорт
В Гродно прошли акции против интеграции Беларуси и России
«Инопланетяне, Белль Дельфин и косплей». Что белорусы искали на портале для взрослых в 2019 году
Никита Джигурда попросил вид на жительство в Беларуси
«Онемели ноги, распух язык, начались судороги. Думала, отхожу». Очередное отравление в Египте
Погода на понедельник, 16 декабря: мокрое безобразие закончится
Девушке не дали сигарет, она затаила обиду и в 7 утра ранила ножом в живот пенсионера
Бензин подорожал с 15 декабря