В Беларуси более 3,5 млн граждан привлекались к административной ответственности, 80% - за нарушение ПДД

К июлю 2020-го президент требует проработать КоАП так, чтобы в ближайшие 5 лет он не менялся

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Александр Лукашенко 16 декабря провел совещание на тему применения мер административной ответственности в Беларуси. Президент огласил цифры: за последние 5 лет зарегистрировано 16 млн административных правонарушений. К ответственности привлечены 3,5 миллиона граждан страны - это более половины трудоспособного населения Беларуси.

- В полной ли мере в данной работе обеспечивается справедливость, о которой мы часто говорим и которая так востребована нашим населением? Нам нужно разобраться, что стоит за этими данными, и, естественно, принять меры, - сказал Александр Лукашенко.

Более 80% от общего количества административных правонарушений составляют нарушения в сфере безопасности домашнего движения.

- Полагаю, так называемые "письма счастья" от Государственной автоинспекции хоть однажды получал практически каждый, кто сидел за рулем автомобиля, - цитирует пресс-служба президента.

Лукашенко обратил внимание, что Кодекс об административных правонарушениях в Беларуси унаследовал советскую традицию решать конфликтные ситуации карательным способом. При этом за 12 лет в КоАП внесли около 1,4 тысячи правок! Президент потребовал привести закон в порядок так, чтобы в ближайшие 5 лет он не менялся.

- К июлю 2020 года соответствующий законопроект должен быть у меня на столе, чтобы проработать его и внести в парламент для принятия закона. Сегодня же я жду от участников совещания докладов о состоянии дел по применению административной ответственности и конкретных предложений по урегулированию имеющихся проблем. Результаты совещания лягут в основу работы экспертной комиссии, - заявил Лукашенко.