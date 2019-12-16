Лукашенко о работе милиции: У нас до сих пор не искоренена палочно-галочная система. За это надо сажать без суда и следствия

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Совещание 16 декабря президент начал с того, что каждый второй житель Беларуси трудоспособного возраста - правонарушитель. Лукашенко потребовал к лету 2020 года привести КоАП в порядок, но, по мнению главы государства, проблема не только в несовершенстве законодательства.

- Как мне докладывают, до сих пор у нас не искоренена палочно-галочная система. Этим грешат практически все: милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санстанция и другие. Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех - пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет - останутся без премии. Недопустимо. За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия. В противном случае мы не искореним эту проблему, будет болтовня, - отметил Александр Лукашенко.

Сказал он и про то, что некоторые сотрудники и сами рвутся отличиться количеством протоколов. Особенно это касается милиции.

- В августе на совещании по вопросам качества работы правоохранительных органов мы уже это обсуждали. Поэтому я жду результатов, и не только по линии милиции, - цитирует президента пресс-служба.

В Беларуси протоколы об административных правонарушениях могут составлять более 70 ведомств. Лукашенко напомнил, что эффективность работы ведомств оценивается не по количеству выписанных штрафов, а по реальному сокращению правонарушений.

- Нам надо, наверное, взять и в качестве показателей внести: чем больше протоколов составили, значит, тем больше бардака на ведомственных территориях по данной тематике. И за это спрашивать. Тогда не будут составлять лишние протоколы и требовать, - говорит президент.