2019-12-16T14:54:01+03:00
Политика
КП Беларусь

Кебич: Кандидатуры сегодня на должность президента Беларуси, кроме Лукашенко, нет

Председатель Совмина Беларуси 1990 - 1994 годов высказался о грядущих президентских выборах в Беларуси
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Вячеслав Кебич высказался о Горбачеве и Лукашенко. Фото: ont.byВячеслав Кебич высказался о Горбачеве и Лукашенко. Фото: ont.by
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Вячеслав Кебич, первый глава правительства независимой Беларуси после распада СССР, в интервью телеканалу ОНТ в программе «Контуры» назвал Горбачева предателем, а Лукашенко - единственным подходящим кандидатом в президенты.

- Михаил Горбачев - это не генеральный секретарь Компартии СССР, не президент, это предатель. Предатель, который предал Советский Союз. Приход его и был предназначен для того, чтобы Советский Союз развалился, - считает Вячеслав Кебич. - Мы говорим сегодня о демократии, о том, что он допустил демократию, что была свобода, говори что хочешь... Я вам скажу: демократия - это самое паршивое, что только можно придумать. Демократия тогда демократия, когда существует в рамках закона. Сегодня недаром говорят, что надо уйти от либерализма, потому что некоторые либеральные лидеры понимают так: что хочу, то говорю, что хочу, то делаю.

Говоря о грядущих в 2020 году президентских выборах, Кебич высказался о Лукашенко.

- Это смешно. Я только могу сказать о том, что никакой оппозиции у нас как таковой нет. Есть группа крикунов, которая даже то, что они говорят, они даже не понимают, что они говорят. И кандидатуры сегодня на должность президента Республики Беларусь, кроме Лукашенко, нет. Для того чтобы быть кандидатом в президенты, не значит сегодня заявить о том, что я хочу заявить. Должен предшествовать длительный подготовительный процесс становления личности в истории, чтобы личность увидели, - считает Кебич.

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