2019-12-16T15:57:40+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусь взяла у Китая кредит на 500 млн долларов

Соглашение министр финансов Беларуси подписал в Шанхае 16 декабря
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Беларусь взяла кредит в Китае.Беларусь взяла кредит в Китае.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Срочный кредит на сумму 3,5 млрд китайских юаней - 500 млн долларов - Беларусь взяла в Шанхайском филиале Банка развития Китая. Соглашение подписал министр финансов Максим Ермолович.

- Кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе: на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов Республики Беларусь, а также содействие развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем, - комментируют сделку в Министерстве финансов Беларуси.

Кредит выдан сроком на 5 лет.

В Министерстве финансов это соглашение назвали беспрецедентным и подчеркнули, что Китай доверяет Беларуси как надежному заемщику.

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@kpbel
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