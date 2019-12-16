Беларусь взяла у Китая кредит на 500 млн долларов

Изменить размер текста: A A

Срочный кредит на сумму 3,5 млрд китайских юаней - 500 млн долларов - Беларусь взяла в Шанхайском филиале Банка развития Китая. Соглашение подписал министр финансов Максим Ермолович.

- Кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе: на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов Республики Беларусь, а также содействие развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем, - комментируют сделку в Министерстве финансов Беларуси.

Кредит выдан сроком на 5 лет.

В Министерстве финансов это соглашение назвали беспрецедентным и подчеркнули, что Китай доверяет Беларуси как надежному заемщику.