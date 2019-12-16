Белоруска перевела виртуальному «американскому бизнесмену» 3,5 тысячи долларов

Персонаж после этого перестал выходить на связь

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Жертвой мошенничества стала 46-летняя минчанка. В соцсетях с ней завязал общение некто представившийся Скоттом Моррисом, американским бизнесменом. Женщина прониклась к нему симпатией.

Спустя какое-то время виртуальный друг рассказал женщине, что хочет зарегистрировать на ее имя фонд.

- Это позволило бы ей получать дополнительный доход. Однако для оформления документов сначала необходимо переслать ему $500, что и было сделано. После этого с женщиной связался якобы адвокат бизнесмена, который заверил, что все прошло хорошо, и попросил еще почти 3 тысячи долларов для открытия счета в банке и оформления карточки, - делятся подробностями в пресс-службе МВД.

Женщина выполнила все инструкции - и новые знакомые пропали. После этого минчанка обратилась в милицию.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска Московского РУВД Минска, деньги ушли в Австрию. Материалы проверки переданы в Следственный комитет.