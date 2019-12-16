2019-12-16T15:55:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Иностранцам разрешили находиться в Беларуси без регистрации 10 дней

А до сих пор можно было только 5 дней
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Безвизовые туристы смогут остаться в Беларуси без регистрации подольше.Безвизовые туристы смогут остаться в Беларуси без регистрации подольше.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Александр Лукашенко утвердил изменения в закон о правовом положении в Беларуси иностранцев и лиц без гражданства. Этот документ ранее приняла Палата представителей и одобрил Совет Республики.

Документ разрешает иностранцам находиться в Беларуси без регистрации 10 суток вместо ранее положенных 5 суток. До сих пор гости страны должны были зарегистрироваться по месту пребывания, если планировали находиться здесь более 5 дней. Это создавало сложности для безвизовых туристов, которые хотели бы остаться в Беларуси подольше, но могли разобраться с регистрацией.

- Такое решение принято для развития туристической и инвестиционной привлекательности страны, упрощения деловых и частных контактов, - комментирует нововведения пресс-служба президента.

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