«Не отважился войти в реку»: в Брестской крепости задержали нарушителя границы

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Попытку нарушить белорусско-польскую границу пограничники зафиксировали 14 декабря днем. Сигнал поступил с окраины Бреста в районе Брестской крепости.

Как выяснилось, вдоль контрольно-следовой полосы на границе бродил 35-летний житель Волынской области. Мужчина вышел к берегу реки Западный Буг, по которой проходит государственная граница между Беларусью и Польшей.

- Он перелез через сигнализационный комплекс и вышел к берегу Буга в районе Брестской крепости. Не отважившись войти в реку, мужчина решил вернуться и повторить попытку позже, - комментируют в Брестской погрангруппе.

Второй попытки не будет - мужчину задержали брестские пограничники.

- Нарушитель попытался убедить военнослужащих, что целью его прогулки была рыбалка. Тем не менее запись с камеры видеонаблюдения и обнаруженная у мужчины карта прилегающих к границе районов Польши свидетельствуют о его истинных намерениях, - добавляют в Госпогранкомитете.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания у пограничников. В отношении него начат административный процесс за незаконное пересечение госграницы и нарушение пограничного режима. Его ожидает депортация с запретом въезда в Беларусь на 5 лет.