МВД Беларуси и России «накрыли» международную наркогруппировку, у которой изъяли метадон на 1,5 млн долларов

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Сотрудники наркоконтроля Беларуси и России в результате совместной операции пресекли деятельность международной наркогруппировки. Она длительное время специализировалась на производстве и продаже метадона.

По данным МВД, организатор и один из активных участников этой группировки - цыган из Могилева. В Подмосковье он купил частный дом, который превратил в нарколабораторию. Там производили метадон - мощный синтетический опиоид.

- В Московской области с поличным задержаны организатор и соучастник преступной группы. Из незаконного оборота изъято более 14 килограммов наркотического средства метадон, свыше 100 килограмм химических веществ и прекурсоров, а также лабораторное оборудование. Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка составляет более полутора миллионов долларов США, - комментирует пресс-служба МВД.

В отношении задержанных в России возбуждено уголовное дело за незаконное производство и сбыт наркотиков. Максимальное наказание, которое грозит участникам преступной группы - лишение свободы на срок до 20 лет.