Взрыв на предприятии Бобруйска: пострадали двое мужчин

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ЧП случилось на одном из промпредприятий Бобруйска в минувшую пятницу, 13 декабря. О расследовании несчастного случая на производстве сообщили в пресс-службе Следственного комитета в официальном Telegram-аккаунте.

Взрыв прозвучал утром, когда рабочие были на своих местах: разорвался ресивер, из-за чего были травмированы несколько человек. Повреждения получили 36- и 25-летний коллеги, работники организации. Известно, что обоих мужчин с различными по тяжести травмами доставили в местную больницу.

– На данный момент, следователи уже осмотрели место аварии, просили работников, руководство, изъяли необходимую документацию. Предположительно, ресивер мог взорваться из-за нарушений его эксплуатации, то есть во время неверных действий работников. Однако наравне с этой версией рассматривается и вариант того, что к ЧП привело некачественное либо неисправное оборудование, – прокомментировали в пресс-службе.

Известно, что взорвавшийся ресивер изъяли для экспертизы. Проводится проверка.