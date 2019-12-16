2019-12-16T18:24:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Взрыв на предприятии Бобруйска: пострадали двое мужчин

Работники сильно травмированы и находятся в больнице
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Взрыв случился из-за неисправности оборудования или нарушении правил работы. Фото: СК.Взрыв случился из-за неисправности оборудования или нарушении правил работы. Фото: СК.
Изменить размер текста:

ЧП случилось на одном из промпредприятий Бобруйска в минувшую пятницу, 13 декабря. О расследовании несчастного случая на производстве сообщили в пресс-службе Следственного комитета в официальном Telegram-аккаунте.

Взрыв прозвучал утром, когда рабочие были на своих местах: разорвался ресивер, из-за чего были травмированы несколько человек. Повреждения получили 36- и 25-летний коллеги, работники организации. Известно, что обоих мужчин с различными по тяжести травмами доставили в местную больницу.

– На данный момент, следователи уже осмотрели место аварии, просили работников, руководство, изъяли необходимую документацию. Предположительно, ресивер мог взорваться из-за нарушений его эксплуатации, то есть во время неверных действий работников. Однако наравне с этой версией рассматривается и вариант того, что к ЧП привело некачественное либо неисправное оборудование, – прокомментировали в пресс-службе.

Известно, что взорвавшийся ресивер изъяли для экспертизы. Проводится проверка.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Гродно пьяная троица избила пассажирок такси – просто перепутали
«Разбили окно в сарае и залезли за поросятами»: кража живности в Витебском районе
Минчанин перевел $20 тысяч брокерам-мошенникам c «поддельного» инвестиционного сайта
Под Минском пьяная мамаша привезла ребенка на машине в сад и попала в ДТП
Молодечненец поехал в Польшу на заработки и пропал без следа
Гомельские продавцы перевели телефонным мошенникам крупные суммы: «Думали, что директор требует»
Взрыв на предприятии Бобруйска: пострадали двое мужчин
МВД Беларуси и России «накрыли» международную наркогруппировку, у которой изъяли метадон на 1,5 млн долларов
«Не отважился войти в реку»: в Брестской крепости задержали нарушителя границы
Иностранцам разрешили находиться в Беларуси без регистрации 10 дней
Белоруска перевела виртуальному «американскому бизнесмену» 3,5 тысячи долларов
Беларусь взяла у Китая кредит на 500 млн долларов
Кебич: Кандидатуры сегодня на должность президента Беларуси, кроме Лукашенко, нет
Лукашенко о работе милиции: У нас до сих пор не искоренена палочно-галочная система. За это надо сажать без суда и следствия
В Беларуси более 3,5 млн граждан привлекались к административной ответственности, 80% - за нарушение ПДД
В Мозыре задержали парня, который привез из России психотропы на 20 тысяч долларов
Прощание с хоккеистом и тренером Владимиром Цыплаковым состоится 17 декабря
В рейтинге самых влиятельных стран мира Беларусь обогнала Польшу и Украину
«А на нем не опасно ехать? Что случилось с поездом?»: поезд Минск - Гомель сломался на полпути, людей эвакуировали
В Минске к 2022 году обновят общественный транспорт
В Гродно прошли акции против интеграции Беларуси и России
«Инопланетяне, Белль Дельфин и косплей». Что белорусы искали на портале для взрослых в 2019 году
Никита Джигурда попросил вид на жительство в Беларуси
«Онемели ноги, распух язык, начались судороги. Думала, отхожу». Очередное отравление в Египте
Погода на понедельник, 16 декабря: мокрое безобразие закончится
Девушке не дали сигарет, она затаила обиду и в 7 утра ранила ножом в живот пенсионера
Бензин подорожал с 15 декабря