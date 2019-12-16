2019-12-16T18:56:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гомельские продавцы перевели телефонным мошенникам крупные суммы: «Думали, что директор требует»

Злоумышленников задержали в Минске спустя пару месяцев [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Мошенники вели себя по-хамски, но все равно получили деньги.Мошенники вели себя по-хамски, но все равно получили деньги.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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К правоохранителям Гомеля в сентябре обратились местные предприниматели: сотрудники двух магазинов в областном центре. Продавцы поверили телефонным мошенникам, сообщили в пресс-службе МВД в официальном канале в Telegram.

Схема «развода» не нова, но в торговых точках поверили. Сначала 600 рублей перевела на указанный счет заведующая магазином косметики. Спустя время на ту же «удочку» попались продавцы одежды, посуды и декора для дома – 1250 рублей перечислили они на счет мошенников.

– Злоумышленники дозванивались на телефоны управляющих магазинами, заведующих, продавцов и представлялись руководством ТЦ (Прим.: владельцем этих магазинов) и требовали деньги, чтобы якобы оплатить рекламу. Когда сотрудники торговых объектов пытались узнать подробности – бросали трубку. Такое поведение не смутило жертв, и деньги мошенники получили. По фактам были возбуждены уголовные дела, – проинформировали в пресс-службе.

По поиску злоумышленников оперативники провели масштабную работу, выяснилось, что они сбежали за пределы Беларуси. В начале декабря они попытались вернуться на родину: приехали на авто, арендовали квартиру в Минске и… были задержаны в момент заселения.

–Подозреваемых задержали 11 декабря. Сейчас устанавливается причастность 30- и 33-летнего аферистов к подобным преступным эпизодам в Гомеле, Минске, Орше и других городах, – резюмировали в МВД.

Представлялись руководителями и требовали перечислить деньги.В Минске задержаны телефонные мошенники.

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