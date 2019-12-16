Молодечненец поехал в Польшу на заработки и пропал без следа

Молодечненец перестал выходить на связь с родными 27 ноября 2019 года. Фото: УВД Миноблисполкома.

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Больше трех месяцев родственники жителя Молодечно Евгений Кучера не видели его. Глава семьи в конце августа уехала работать в Польшу, исправно звонил и писал, сообщая новости о себе, рабочих буднях, но потом – пропал. Последний раз мужчина звонил родным 27 ноября, но с тех пор прошло несколько недель, а молодечненец не объявлялся. Супруга мужчины обратилась к правоохранителям, сообщили в пресс-службе УВД Минского областного исполкома.

– По информации жены пропавшего Евгения Кучера, последний раз супруг сообщал, что находится в польском городе Челядзь. На связь он выходил с помощью мессенджеров, – пояснили в пресс-службе.

Молодечненца объявили в международный розыск. На вид Евгению Кучеру примерно 48 – 50 лет. Рост средний – примерно 172 сантиметра, телосложение плотное, лицо смуглое, черные волосы с проседью, голубые глаза.

Среди особых примет: небольшой шрам на переносице, татуировки: ветки на левом плече, кельтские знаки на правой лопатке.

Если вам известно что-либо о местонахождении разыскиваемого, позвоните в милицию.