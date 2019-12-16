2019-12-16T20:03:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Минском пьяная мамаша привезла ребенка на машине в сад и попала в ДТП

Выезжая со стоянки детсада автоледи не справилась с управлением
Надежда БУТОВИЧ
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Выпившая сельчанка не побоялась нетрезвой везти на машине ребенка. Фотоиллюстрация: pixabay.com.Выпившая сельчанка не побоялась нетрезвой везти на машине ребенка. Фотоиллюстрация: pixabay.com.
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ГАИ прибыло по вызову в деревню Большевик на Минщине в пятницу, 13 декабря. ДТП произошло рядом с детским садиком, а виновница аварии – пьяная мама. О происшествии сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

В ходе разбирательств выяснилось, что рано утром ребенка в дошкольное учреждение привезла местная жительница. Женщина за рулем легковой «Тойоты» остановилась на парковке и «сдала» ребенка воспитателям. Затем сельчанка села обратно в свою машину и около 08.00 часов попыталась выехать с парковочного места на задней передаче, но врезалась в стоящее «Рено». К месту аварии подошла хозяйка поврежденной иномарки, она и вызвала ГАИ.

– Прибывшие по вызову сотрудники Госавтоинспекции заподозрили, что виновница аварии находится в состоянии алкогольного опьянения. Автоледи отвезли на медосвидетельствование – концентрация алкогольных паров в выдыхаемом воздухе составила 1,05 промилле, – прокомментировали в пресс-службе.

Против нарушительницы составлены протоколы об админнарушениях. За руль всех видов транспортных средств нарушительница не имеет право садиться три года, также она будет оштрафована на сумму от 50 до 100 базовых величин.

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